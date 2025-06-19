Участок улицы Курманжан Датки в Бишкеке закрыли до августа

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Завершить ремонт планируется к 20 августа.

С 19 июня 2025 года в Бишкеке закрыт участок улицы Курманжан Датки — от улицы Салиевой до проспекта Жибек-Жолу. Ограничение введено в связи с проведением дорожных работ в рамках реабилитационного проекта.

Как сообщили в мэрии, завершить ремонт планируется к 20 августа.

«Просим горожан и гостей столицы отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее планировать маршруты движения», — говорится в официальном сообщении.

Также мэрия рекомендовала по возможности пересесть на общественный транспорт.