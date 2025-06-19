Три пункта пропуска на границе Кыргызстана и Узбекистана начали работать круглосуточно

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Речь идет о пунктах «Кадамжай – Автодорожный», «Чечме – Автодорожный» и «Ак-Кыя – Автодорожный».

С 20:00 18 июня 2025 года три автомобильных пункта пропуска на кыргызско-узбекском участке государственной границы перешли на круглосуточный режим работы. Об этом сообщает Пограничная служба ГКНБ КР.

Речь идет о пунктах «Кадамжай – Автодорожный», «Чечме – Автодорожный» и «Ак-Кыя – Автодорожный». Решение принято по итогам переговоров между руководителями пограничных ведомств Кыргызстана и Узбекистана.

«Режим 24/7 введен для обеспечения комфортного и бесперебойного пересечения границы, особенно в период туристического сезона», — пояснили в Погранслужбе.

Круглосуточный режим работы будет действовать до 1 октября 2025 года. Важно отметить, что пересекать вышеуказанные пункты пропуска могут только граждане КР и РУз.

Булак: economist.kg