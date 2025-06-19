В Джалал-Абаде произошел пожар на рынке

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На место происшествия выехали бригада скорой помощи и сотрудники милиции.

Сегодня, 19 июня, в Джалал-Абаде на телефон МЧС поступило сообщение о пожаре на рынке "Береке", расположенном по пр. Т. Байзакова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

Сообщается, что в 09:15 на тушение огня были направлены две единицы техники городской пожарно-спасательной части №20. Дополнительно в 09:28 были направлены еще два отделения. Всего на тушении работают четыре пожарные бригады.

На место происшествия выехали бригада скорой помощи и сотрудники милиции.

Дополнительную информацию о причинах возгорания пообещали предоставить позже.