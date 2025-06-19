На Иссык-Куле проходит первая конференция ОДКБ по кибербезопасности. Мероприятие открыл Ташиев

Бишкек, "САЯСАТ.KG".

С 1 января 2025 года Кыргызстан председательствует в ОДКБ.

На Иссык-Куле 19 июня под председательством секретаря Совета безопасности Кыргызстана Бактыбека Бекболотова проходит первая Международная конференция Организации Договора о коллективной безопасности по кибербезопасности.



На открытии председатель Кабинета министров — председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев сказал, что сегодня собрались обсудить одни из самых значимых и актуальных вопросов, которые касаются не только защиты данных, но и безопасности глобальных цифровых инфраструктур, на которых построено современное общество.



После начальник Управления контроля исполнения решений президента и Кабинета министров Администрации президента Азамат Осмонов зачитал послание президента Садыра Жапарова.



В конференции участвуют генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, секретари Совбезов стран-участников ОДКБ: государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, секретарь Совбеза Казахстана Гизат Нурдаулетов, заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов.



С 1 января 2025 года Кыргызстан председательствует в ОДКБ.

Источник: АКИpress

