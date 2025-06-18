Бишкекчан ждет жара. Прогноз погоды на 19-22 июня

Бишкек, "САЯСАТ.KG". 21-22 июня солнечно. Ночью обещают +18 градусов, днем до +36 градусов.

Во второй половине недели в Бишкеке будет жарко даже в темное время суток. Такой прогноз дают синоптики.

19 июня без осадков. Ночью обещают до +23 градусов. Днем воздух прогреется до +40 градусов.

20 июня будет облачно. Ночью ожидается +22 градуса, днем столбик термометра поднимется до +33 градусов.

21-22 июня солнечно. Ночью обещают +18 градусов, днем до +36 градусов.

23 июня погода существенно не изменится.