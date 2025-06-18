Бишкек, "САЯСАТ.KG". МИД КР повторно рекомендует гражданам временно не посещать Иран и Израиль
Министерство иностранных дел Кыргызской Республики в связи с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке повторно рекомендует гражданам временно воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран и Государство Израиль, а также покинуть указанные страны до нормализации обстановки.
Гражданам Кыргызской Республики планирующим посетить страны Ближнего Востока или покинуть их рекомендуется учитывать действующие ограничения на авиасообщение и отслеживать информационные сообщения заграничных учреждений Кыргызской Республики местных органов власти и авиакомпаний
Посольство Кыргызской Республики в Государстве Катар +974 5066 7001
Посольство Кыргызской Республики в Государстве Кувейт +965 5170 2180
Посольство Кыргызской Республики в Исламской Республике Иран +98 935 250 5226
Генеральное консульство Кыргызской Республики в г Дубай ОАЭ +971 58 881 3567
Посольство Кыргызской Республики в Объединённых Арабских Эмиратах +971 2558 4955
Посольство Кыргызской Республики в Королевстве Саудовская Аравия +966 58 376 9945
Посольство Кыргызской Республики в Турецкой Республике +90 545 689 6800