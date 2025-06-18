МИД КР повторно рекомендует гражданам временно не посещать Иран и Израиль

Бишкек, "САЯСАТ.KG". МИД КР повторно рекомендует гражданам временно не посещать Иран и Израиль

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики в связи с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке повторно рекомендует гражданам временно воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран и Государство Израиль, а также покинуть указанные страны до нормализации обстановки.

Гражданам Кыргызской Республики планирующим посетить страны Ближнего Востока или покинуть их рекомендуется учитывать действующие ограничения на авиасообщение и отслеживать информационные сообщения заграничных учреждений Кыргызской Республики местных органов власти и авиакомпаний

Посольство Кыргызской Республики в Государстве Катар +974 5066 7001

Посольство Кыргызской Республики в Государстве Кувейт +965 5170 2180

Посольство Кыргызской Республики в Исламской Республике Иран +98 935 250 5226

Генеральное консульство Кыргызской Республики в г Дубай ОАЭ +971 58 881 3567

Посольство Кыргызской Республики в Объединённых Арабских Эмиратах +971 2558 4955

Посольство Кыргызской Республики в Королевстве Саудовская Аравия +966 58 376 9945

Посольство Кыргызской Республики в Турецкой Республике +90 545 689 6800