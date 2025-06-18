Аномальная жара в Кыргызстане до +41: В Кыргызгидромете рассказали о причинах

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Пик жары приходится на 17–19 июня, после чего ожидается незначительное снижение температур.

Причиной аномальной жары 17-19 июня является устойчивый антициклон, который установился над Центральной Азией. Об этом АКИpress сообщила главный специалист отдела метеопрогнозов Кыргызгидромета Айзада Абдывалиева.

«Этот мощный центр высокого давления блокирует прохождение холодных фронтов и мешает поступлению более прохладного воздуха с севера. В таких условиях формируется маловетреная, ясная погода, при которой происходит интенсивный прогрев как воздуха, так и поверхности земли. В результате дневные температуры значительно превышают климатическую норму, создавая условия для аномальной жары», - объяснила синоптик.

Ранее в Кыргызгидромет дал штормовое предупреждение об аномальной жаре. Так, 17-19 июня в долинных районах Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей температура воздуха в дневные часы повышается до +39…+41°С, в Таласской области — до +36…+38°С.

По словам Абдывалиевой, жара наиболее остро ощущается в долинных районах Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей, где фиксируются самые высокие температуры. Погода воспринимается как сухая и удушливая, с практически полным отсутствием ночной прохлады, что усиливает дискомфорт.

Такая аномальная жара может нести повышенную нагрузку на здоровье человека, увеличивается риск тепловых и солнечных ударов, особенно среди детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. Также это является стрессом для сельскохозяйственных культур, вызывая ускорение испарения влаги из почвы и дефицит воды для растений.

По прогнозам, пик жары приходится на 17–19 июня, после чего ожидается незначительное снижение температур.

«В условиях текущей аномальной жары в Кыргызстане существует вероятность приближения к некоторым температурным рекордам. Это означает, что максимальные дневные температуры в долинных районах Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей могут быть близки к самым высоким значениям, зарегистрированным за историю наблюдений. Однако для точного определения и подтверждения этих рекордов требуется тщательный анализ исторических метеорологических данных», - отметила главный специалист отдела метеопрогнозов.

Источник: АКИpress