Глава Минпросвещения анонсировала повышение зарплат учителям

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Наступает время, когда труд педагога будет действительно цениться»

Глава Минпросвещения Догдуркуль Кендирбаева анонсировала повышение зарплат учителям в 2025–2026 учебном году.

По ее словам, решение принято при поддержке президента Садыра Жапарова и председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева. При этом конкретный размер надбавки министр не озвучила, сказав, что это «пока секрет».

Догдуркуль Кендирбаева отметила, что повышение заработной платы поможет привлечь в сферу образования более квалифицированных специалистов, повысит престиж профессии учителя и усилит конкуренцию среди кандидатов на педагогические должности.

«Наступает время, когда труд педагога будет действительно цениться. В школе должны работать не случайные люди, а те, кто предан профессии», — заявила глава ведомства.

Она также добавила, что наряду с этим ведется работа по обеспечению транспортом районных и городских отделов образования, а также центров повышения квалификации педагогов.

Источник: vesti.kg