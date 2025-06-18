В отдельных районах Бишкека произошло отключение электроэнергии: в Минэнерго сообщили об аварии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". По предварительным данным НЭСК, на одной из подстанции произошла авария.

В столице и близлежащих населенных пунктах сегодня, 18 июня 2025 года, наблюдались перебои с электроснабжением.



Жители Бишкека сообщили об отключении электроэнергии в центре столицы, микрорайонах, жилых массивах. Сообщения также поступали от жителей Чуйской области.



В Министерстве энергетики подтвердили факт аварийного отключения. Однако в ведомстве не уточнили, на каком именно объекте энергосистемы произошло ЧП.



Министр энергетики Таалайбек Ибраев сообщил Tazabek, что находится в командировке в Жалал-Абаде и не владеет точной информацией о ситуации. «Мне должны доложить», - прокомментировал министр.



По предварительным данным НЭСК, на одной из подстанции произошла авария.

Источник: Tazabek

