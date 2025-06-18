В Вашингтоне обсудили риски введения визовых ограничений для кыргызстанцев

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Были обсуждены текущие вопросы кыргызско-американского сотрудничества.

В Вашингтоне состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в США Айбека Молдогазиева с заместителем помощника госсекретаря США по делам Центральной и Южной Азии Джоном Поммершаймом. Об этом сообщает пресс-служба МИД. По ее данным, главной темой беседы стал вопрос возможного введения визовых ограничений для граждан Кыргызстана.

Посол подчеркнул важность взвешенного подхода при рассмотрении данной инициативы. Стороны договорились продолжить взаимодействие по этому направлению.

Кроме того, были обсуждены текущие вопросы кыргызско-американского сотрудничества. В завершение стороны подтвердили нацеленность на укрепление и развитие взаимовыгодного партнёрства между Кыргызстаном и США.