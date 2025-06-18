В части Бишкека с 18 по 20 июня отключат подачу газа

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Газовая служба «Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на газопроводе с 18 по 20 июня временно отключат подачу газа в одном из районов Бишкека. Об этом сообщила газовая служба «Бишкекгаз».

Подача будет временно приостановлена в районе, ограниченном улицами:

Садыгалиева, Дэн Сяопина, Фрунзе, Кирова, железная дорога.

Газовая служба «Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии.