Между Бишкеком и Кашгаром запущен новый авиарейс

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В дальнейшем планируются регулярные и чартерные перевозки как для пассажиров, так и для грузов

15 июня авиакомпания "Аэро Номад Эйрлайнс" выполнила первый рейс по новому международному маршруту Бишкек – Кашгар, официально открыв прямое авиасообщение между Кыргызстаном и юго-западным регионом Китая. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

По ее данным, новый рейс значительно упрощает доступ к рынкам Синьцзяна для предпринимателей из торговых центров "Дордой" и "Мадина", а также делает путешествия удобнее для кыргызской, уйгурской и китайской диаспоры.

Первый полёт стал тестом для инфраструктуры аэропорта Кашгара и показал её готовность к логистическому взаимодействию с железнодорожной сетью КНР. "Проект поддерживает инициативы Великого Шёлкового пути, укрепляя экономическое сотрудничество и региональную связанность. В дальнейшем планируются регулярные и чартерные перевозки как для пассажиров, так и для грузов, с возможностью индивидуальных условий доставки", - подчеркнул генеральный директор "Аэро Номад Эйрлайнс" Тимур Аралбаев.