В мэриях 29 городов выявили финансовые нарушения на 141 млн сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Счетная палата озвучила итоги аудита местных бюджетов за 2024 год

В рамках ежегодного отчёта за 2024 год Счётная палата КР представила основные результаты контрольной деятельности, проведённой в части формирования и исполнения местных бюджетов.

По данным ведомства, в отчётном году был проведен аудит бюджетов 29 мэрий городов и 310 айыл окмоту. В ходе аудита были проанализированы вопросы соблюдения бюджетной дисциплины на местном уровне, формирования и исполнения бюджетов, а также целевого использования средств.

По результатам аудита бюджетов 29 городов, включая города областного значения Нарын, Токмак, Кара-Балта, Джалал-Абад, Майлуу-Суу, Кара-Куль, Баткен и Сулюкта, были выявлены финансовые нарушения на общую сумму 141,1 млн сомов. Города республиканского значения Бишкек и Ош в аудит не входили.

Кроме того, на этом уровне был зафиксирован объём неэффективно использованных и потенциально резервных средств в размере 123,6 млн сомов.

По результатам аудита на уровне айыл окмоту сумма финансовых нарушений, подлежащих восстановлению, составила 960,6 млн сомов. Из них 869,6 млн сомов, или 90,5%, были восстановлены в течение отчётного года.

Кроме того, объём выявленных резервов и потерь на уровне айыл окмоту составил 367,4 млн сомов.

«Эти показатели бюджетных процессов в органах местного самоуправления подчёркивают необходимость улучшения финансовой дисциплины и управленческих механизмов на местах», - отметили в СП.

По итогам аудита были подготовлены рекомендации, направленные на эффективное использование бюджетных средств, и переданы соответствующим государственным и местным органам власти.