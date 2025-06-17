Государству вернули девять квартир и 300 м² бизнес-площадей в Бишкеке на 170.5 млн сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана объявил о возвращении государству девяти квартир общей площадью 800 м² и 300 м² коммерческих помещений в Бишкеке. Масштабная конфискация стала результатом расследования схемы с приватизацией гостиницы «Ак-Сай», которая обошлась государству в 170.5 млн сомов ущерба.

История началась в 1996 году, когда гостиница «Ак-Сай» в Бишкеке была передана на баланс Республиканской ассоциации свободных фермеров и сельских предпринимателей «Дыйкан-Ордо». В 2004 году мэрия Бишкека предоставила ассоциации прилегающий земельный участок на 49 лет. Однако уже в 2005 году бывший председатель правления «Дыйкан-Ордо», гражданин И.Р.А., превысив свои полномочия, продал всю территорию вместе с гостиницей некоему С.Э.А. всего за 1 млн сомов.

На месте снесенной гостиницы в настоящее время завершается строительство многоэтажного жилого дома. Независимая экспертиза подтвердила: ущерб, нанесенный государству в Бишкеке в результате этой сделки, составляет 170.5 млн сомов.

В результате разъяснительной работы ГКНБ дольщики строящегося дома в Бишкеке, осознав нарушения в приватизации земельного участка, добровольно передали государству девять квартир и коммерческие помещения.