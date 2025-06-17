В Кыргызстане 20 июня отключат газ должникам

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В Кыргызстане в ночь с 19 на 20 июня отключат газ абонентам «Газпром Кыргызстан»

В Кыргызстане в ночь с 19 на 20 июня отключат газ абонентам «Газпром Кыргызстан», имеющим большую дебиторскую задолженность.

Газовые службы просят абонентов погасить долги в кратчайшие сроки во избежание отключений. Проверить сумму задолженности можно через:

* квитанцию за природный газ;

* мобильное приложение «Газпром Кыргызстан»;

* личный кабинет – сайт gazprom.kg;

* справочную службу по номеру 4444 (звонок с мобильного бесплатный).

Оплатить долг можно в филиалах компании следующими способами:

Ø «Бишкекгаз» (ул. Горького, 22) – через «Бакай Банк», «МБанк», «Оной»;

Ø «Жалалабатгаз» (пр. Байзакова, 2) – «МБанк», «Оной»;

Ø «Ошгаз» (ул. Ленина, 146) – «МБанк», «Оной»;

Ø Кантская ЭГС (г. Кант, ул. Маликова, 6) – «МБанк», «Оной»;

Ø Кара-Балтинская ЭГС (г. Кара-Балта, ул. Садовая, 112) – «МБанк», «Оной»;

Ø Ленинская ЭГС (с. Ленинское, ул. Алматинская, 248) – «МБанк»;

Ø Сокулукская ЭГС (г. Шопоков, ул. Ленина, 11) – «МБанк»; «Оной»;

Ø Токмокская ЭГС (г. Токмок, ул. М. Горького, 1, пр. 17) – «МБанк».