В Кыргызстане 20 июня отключат газ должникам

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В Кыргызстане в ночь с 19 на 20 июня отключат газ абонентам «Газпром Кыргызстан»
В Кыргызстане в ночь с 19 на 20 июня отключат газ абонентам «Газпром Кыргызстан», имеющим большую дебиторскую задолженность.
Газовые службы просят абонентов погасить долги в кратчайшие сроки во избежание отключений. Проверить сумму задолженности можно через:
* квитанцию за природный газ;
* мобильное приложение «Газпром Кыргызстан»;
* личный кабинет – сайт gazprom.kg;
* справочную службу по номеру 4444 (звонок с мобильного бесплатный).
Оплатить долг можно в филиалах компании следующими способами:
Ø «Бишкекгаз» (ул. Горького, 22) – через «Бакай Банк», «МБанк», «Оной»;
Ø «Жалалабатгаз» (пр. Байзакова, 2) – «МБанк», «Оной»;
Ø «Ошгаз» (ул. Ленина, 146) – «МБанк», «Оной»;
Ø Кантская ЭГС (г. Кант, ул. Маликова, 6) – «МБанк», «Оной»;
Ø Кара-Балтинская ЭГС (г. Кара-Балта, ул. Садовая, 112) – «МБанк», «Оной»;
Ø Ленинская ЭГС (с. Ленинское, ул. Алматинская, 248) – «МБанк»;
Ø Сокулукская ЭГС (г. Шопоков, ул. Ленина, 11) – «МБанк»; «Оной»;
Ø Токмокская ЭГС (г. Токмок, ул. М. Горького, 1, пр. 17) – «МБанк».