Ташиев открыл в Бишкеке детский сад для детей сотрудников ГКНБ и других силовых структур

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В Бишкеке 17 июня открылся детский сад «Ак-Кайың» для детей сотрудников ГКНБ и других силовых структур, сообщила пресс-служба ГКНБ.



В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Кабинета министров – председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, ветераны и личный состав ГКНБ, а также родители воспитанников детского сада.



Старое здание указанного детского сада обветшало, так как было построено в 1975 году. В связи с этим, здание образовательного учреждения было полностью реконструировано и построено двухэтажное здание на 240 мест. Строительные работы начались в октябре 2024 года и были завершены в мае 2025 года.



Как сказал Ташиев, всем сотрудникам силовых структур, выполняющим ответственную работу, оказывается всесторонняя поддержка, для их детей во всех регионах республики строятся и передаются в распределение детские сады.



После он ознакомился с условиями, созданными в дошкольном образовательном учреждении, и вручил подарки воспитанникам детского сада.