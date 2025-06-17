Сотрудники патрульной милиции Бишкека подозреваются в получении взятки

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ведётся расследование.

Сотрудники милиции задержали подозреваемого в интернет-мошенничестве, в результате которого пострадавшая лишилась 540 тысяч сомов.

Как сообщили в ГУВД Чуйской области, 26 мая в ОВД Аламединского района обратилась гражданка К.К. Она заявила, что неизвестные с 15 по 17 мая под предлогом получения прибыли через онлайн-платформу сайта N обманом завладели ее средствами. Деньги переведены на разные банковские карты внутри Кыргызстана.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудников Управления патрульной службы милиции (УПСМ) по ГУВД г. Бишкек.

Основанием послужили результаты совместной проверки с Службой внутренней безопасности МВД КР.

По данным надзорного органа, 15 февраля 2025 года сотрудники милиции, выявив водителя в состоянии наркотического опьянения, не приняли предусмотренных законом мер: не отстранили нарушителя от управления транспортом и не водворили автомобиль на штрафную стоянку. Вместо этого они вымогали у правонарушителя взятку за непринятие санкционированных действий, в результате чего получили 34 тысячи сомов, часть которых была перечислена на личный банковский счёт одного из инспекторов.

Через два дня, 17 февраля, тот же водитель вновь был задержан уже в состоянии алкогольного опьянения на территории Чуйской области сотрудниками ОБДД ОВД Московского района. Автомобиль был водворён на штрафную стоянку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.337 (злоупотребление должностным положением) и п.1 ч.2 ст.342 (получение взятки за незаконные действия/бездействие) УК КР.

Ведётся расследование.