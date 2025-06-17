В связи с выявленными нарушениями в Бишкеке закрыли 11 точек фаст-фуда

Бишкек, "САЯСАТ.KG". После выполнения всех санитарных норм их откроют.

В связи в выявленными нарушениями в Бишкеке закрыли 11 точек фаст-фуда. Об этом сообщает Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Уточняется, что решение принято после проверки.

Санэпиднадзор закрыл в том числе столовую «Национальная кухня», расположенную по улице Анкара, 2к/4, кафе «Ак Марал» по улице Бейшеналиевой, 44 и точки фаст-фуда на улице Торекула Айтматова.

После выполнения всех санитарных норм их откроют.