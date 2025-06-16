Комитет ЖК одобрил выделение 26,1 млн сомов на улучшение системы трансплантации почек

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Дополнительно выделяется 26 млн 105 тыс. сомов на приобретение медицинского оборудования и реагентов.

Депутаты комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции 16 июня одобрили дополнительное выделение средств на улучшение системы трансплантации почек.



Как пояснила замминистра финансов Жибек Дуйшеева, в соответствии с распоряжением Министерству здравоохранения дополнительно выделяется 26 млн 105 тыс. сомов на приобретение медицинского оборудования и реагентов.

