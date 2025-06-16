Массовое отравление шаурмой в Таласе: пострадали девять человек

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Пострадали девять человек, из них четверо — дети младше 14 лет.

В Таласской области 14 июня 2025 года зарегистрирован случай массового пищевого отравления. По данным Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава КР, пострадали девять человек, из них четверо — дети младше 14 лет.

Все пострадавшие обратились за медицинской помощью вечером того же дня и были направлены на амбулаторное лечение.

По предварительным данным, причиной отравления стала шаурма, приобретенная в заведении быстрого питания «Казан Шаверма» в городе Талас. Эпидемиологическое расследование показало, что все заболевшие употребляли продукцию данной точки 14 июня. На объекте произведен отбор проб пищевой продукции, ингредиентов и смывов для лабораторного анализа. Деятельность заведения приостановлена.

Ведомство призвало граждан соблюдать санитарные меры и следовать рекомендациям по профилактике:

не употреблять продукцию (мясные и рыбные блюда, салаты, кондитерские изделия с кремом и др.), хранившуюся в тепле;

не покупать продукты у неизвестных лиц и в местах стихийной торговли;

не приобретать кремовые кондитерские изделия вне холодильного оборудования;

не использовать одни и те же доски и ножи для сырой и готовой продукции;

тщательно обрабатывать мясо, рыбу, птицу и яйца;

мыть руки и овощи перед приготовлением пищи;

не употреблять просроченные продукты;

соблюдать товарное соседство в холодильнике.

Минздрав подчеркивает: при первых признаках отравления необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.