Чиновник мэрии Базар-Коргона пытался подкупить милиционера

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Главу муниципального предприятия задержали с поличным

Руководителя муниципального предприятия мэрии города Базар-Коргон задержали за дачу взятки милиционеру, сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, К.Б., пытаясь избежать установленной законом ответственности, неоднократно предлагал одному из руководителей ОВД Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области денежное вознаграждение, чтобы повлиять на решение о невозбуждении уголовного дела.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 УК КР («Дача взятки»).

13 июня руководитель муниципального предприятия мэрии города К.Б., 1978 года рождения, был задержан в момент передачи взятки в размере 80 000 сомов в служебном кабинете. Чиновник водворён в ИВС ОВД.



