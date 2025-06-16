В Оше на баланс мэрии вернули гостиницу, магазин и кафе

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В 2006 году участок был передан гражданину на основании решения мэрии.

В Оше земельные участки, на которых расположены гостиница Sun Rise Osh на улице Масалиева, а также прилегающие здания магазина детских товаров «Балапан» и кафе Sahara, возвращены в собственность мэрии. Об этом сообщили в муниципалитете.

Ранее эти участки принадлежали средней школе №22 имени С. Шарипова. По поручению мэра города Женишбека Токторбаева была проведена проверка обстоятельств передачи земли в частные руки.

Установлено, что в 2006 году участок был передан гражданину на основании решения мэрии. В результате переговоров участок был добровольно возвращен в собственность муниципалитета.