На семи водохранилищах КР ведутся реабилитационные работы

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В 2025 году работы ожидается завершение работ на 5 водохранилищах

Для решения проблем эффективного использования водных ресурсов страны в настоящее время ведутся работы строительные и реабилитационные работы на 7 водохранилищах с общим объемом 40,628 млн.м³:

* Реконструкция в Кеминском районе Чуйской области

* Освоение новых орошаемых земель перед водохранилищем в Москвском районе районе Чуйской области

* Строительство БДР на реке Түгөл-Сай в Джумгальском районе

* Строительство БДР в Кочкорском районе Нарынской области

* Строительство БСР в селе Үч-Коргон Күн-Чыгышского аильного аймака в Тоңском районе Иссык-Кульской области

* Строительство БДР в Тоңском районе Иссык-Кульской области

* Строительство БСР в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области

В 2025 году работы ожидается завершение работ на 5 водохранилищах, в результате чего ожидается на площади 8129 га повышение водообеспеченности земель, и освоение 5995 га новых орошаемых земель.

Ичточник: vb.kg