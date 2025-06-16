Государству вернули 400 гектаров земли в Сокулуке

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

На баланс государства возвращены сельскохозяйственные земли площадью 400 га в Сокулукском районе, сообщает Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ КР).

По данным комитета, установлено, что указанные земли в начале 2000-х годов в период так называемой «системной регистрации» были переданы в введение Жаны-Пахтинского айыл окмоту для распределения среди дольщиков.

Однако документально не были оформлены и остались не распределенными среди местных жителей, в связи с чем юридически оставались бесхозными. Тем не менее, ОМСУ на протяжении длительного времени выдавались в аренду местным жителям.

ГКНБ были проведены соответствующие мероприятия, по итогам которых указанные земельные участки переданы на баланс Жаны-Пахтинского айыл окмоту Сокулукского района Чуйской области.

В настоящее время УГКНБ проводятся оперативно-следственные мероприятия для дачи юридической оценки действиям должностных лиц.