Государству вернули 400 гектаров земли в Сокулуке

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.
На баланс государства возвращены сельскохозяйственные земли площадью 400 га в Сокулукском районе, сообщает Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ КР).
По данным комитета, установлено, что указанные земли в начале 2000-х годов в период так называемой «системной регистрации» были переданы в введение Жаны-Пахтинского айыл окмоту для распределения среди дольщиков.
Однако документально не были оформлены и остались не распределенными среди местных жителей, в связи с чем юридически оставались бесхозными. Тем не менее, ОМСУ на протяжении длительного времени выдавались в аренду местным жителям.
ГКНБ были проведены соответствующие мероприятия, по итогам которых указанные земельные участки переданы на баланс Жаны-Пахтинского айыл окмоту Сокулукского района Чуйской области.
В настоящее время УГКНБ проводятся оперативно-следственные мероприятия для дачи юридической оценки действиям должностных лиц.