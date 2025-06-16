Штормовое предупреждение: В Кыргызстане 17-19 июня ожидается жара до +41°

Бишкек, "САЯСАТ.KG". А также проводить обильный полив сельскохозяйственных культур.

На территории Кыргызстана 17-19 июня ожидается жаркая погода и постепенное повышение максимальной температуры воздуха, сообщили в Кыргызгидромете.

Так, в долинной зоне Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей в дневные часы температура воздуха повысится до +39...+41°, в долинной зоне Таласской области до +36...+38°.

При такой жаркой погоде для избежания обезвоживания организма и получения теплового удара рекомендуется избегать прямых солнечных лучей, а также проводить обильный полив сельскохозяйственных культур.