Кувейт планирует запустить прямое авиасообщение с Кыргызстаном

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стороны обсудили возможность открытия прямого авиасообщения между Кыргызстаном и Кувейтом.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Кувейте Нурлан Токобаев встретился с председателем национальной авиакомпании Kuwait Airways господином Абдулмухсином Салимом Аль-Факаном. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, стороны обсудили возможность открытия прямого авиасообщения между Кыргызстаном и Кувейтом. Нурлан Токобаев проинформировал о готовности и заинтересованности кыргызской стороны в развитии этого направления.

«Абдулмухсин Салим Аль-Факан отметил наличие планов по открытию указанного авиарейса в ближайшем будущем и выразил готовность к развитию сотрудничества в авиационной сфере. В завершение встречи Нурлан Токобаев официально пригласил Абдулмухсина Салима Аль-Факана принять участие во втором инвестиционном форуме в формате «Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива», который состоится 30 июня — 1 июля 2025 года в Бишкеке», — говорится в сообщении.