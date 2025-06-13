Конфликт между Ираном и Израилем: куда обращаться кыргызстанцам за помощью?

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность

Министерство иностранных дел КР обратилось к гражданам, находящимся в Иране, с настоятельной рекомендацией соблюдать меры личной безопасности в связи с обострением обстановки между Израилем и Исламской Республикой Иран.

Ведомство призвало кыргызстанцев проявлять бдительность и ограничить посещение мест массового скопления людей.

«Рекомендуем внимательно следить за сообщениями местных властей и официальной информацией посольства КР в Иране, постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также поддерживать связь с родственниками и информировать их о своем местонахождении», — говорится в заявлении МИД.

Кыргызстанцы, оказавшиеся в сложной ситуации или нуждающиеся в срочной консульской помощи, могут обратиться в посольство КР в Иране по телефонам горячей линии: +98 935 250 52 26 и +9821 228 303 54. Также круглосуточно доступна экстренная линия МИД КР: +996 999 312 002.