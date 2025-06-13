Кабмин ввел мораторий на лицензирование медицинского образования

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Решение принято в целях повышения качества подготовки медицинских кадров

В Кыргызстане введен временный запрет (мораторий) на лицензирование образовательной деятельности по программам высшего медицинского и фармацевтического профессионального образования. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

По информации пресс-службы кабмина, запрет будет действовать с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2027 года, за исключением переоформления, приостановления, возобновления и аннулирования лицензии.

Отмечается, что документ разработан в целях повышения качества подготовки медицинских и фармацевтических кадров.

Министерству науки, высшего образования и инноваций КР поручено разработать и внести на утверждение в кабинет министров проект решения о внесении изменений в нормативный правовой акт, регулирующий процедуру лицензирования образовательной деятельности.