ГКНБ опечатал офис 2ГИС в Бишкеке

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Неназванная компания не уплатила 57 млн сомов налогов.

ГКНБ опечатал офис 2ГИС в Бишкеке. Об этом стало известно 13 июня.



Мера может быть связана с недавним официальным сообщением от Генпрокуратуры об уклонении от налогов со стороны крупной компании в сфере онлайн-маркетинга, навигации и разработки приложений.



По данным Генпрокуратуры, неназванная компания не уплатила 57 млн сомов налогов. В ведомстве тогда указывали, что компания на протяжении длительного периода уклонялась от платежей в бюджет. Название компании ведомство тогда не упомянуло.

Источник: Tazabek

