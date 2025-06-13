Пансионат «Геолог» и лагерь «Орленок» вернули в собственность государства

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стоимостью 638 миллионов сомов

В Иссык-Кульской области в собственность государства вернули несколько социальных объектов стоимостью 638 миллионов сомов. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

По ее данным, в ходе проверки установлено, что в селе Сары-Ой Иссык-Кульского района бывший пансионат «Геолог» и детский оздоровительный лагерь «Орленок», расположенные на земельном участке площадью 12,81 гектара, незаконно передали в частные руки.

На основании принятых прокурорских мер данные объекты с земельными участками вернули в государственную собственность.