На границе Кыргызстана и Таджикистана зафиксировано землетрясение

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения не ощущалась.

На границе Кыргызстана и Таджикистана сегодня зафиксировано землетрясение. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки произошли в 1.10. Очаг землетрясения располагался на границе КР и РТ (Заалайский хребет), в 22 километрах к юго-западу от села Ачык-Суу, 43 километрах к юго-востоку от села Шибээ и 145 километрах к юго-западу от Оша.

В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения не ощущалась.