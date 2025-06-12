Садыр Жапаров выразил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим

Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования Премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с крушением пассажирского самолета в городе Ахмедабад.



«С глубокой скорбью воспринял печальную новость о гибели людей в авиакатастрофе в городе Ахмедабад, Индия.



От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю соболезнования семьям и близким погибших, и разделяю их горе.



Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в телеграмме.

