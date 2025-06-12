За прозрачное платье блогера комитету кинофестиваля в Бишкеке объявили выговор

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На ней было прозрачное черное платье, что вызвало общественное обсуждение.

Департамент кинематографии объявил выговор директору и организаторам Бишкекского международного кинофестиваля, а заместителю директора департамента — замечание за проход блогера в полупрозрачном платье по ковровой дорожке.



Открытие III Бишкекского кинофестиваля состоялось 11 июня в Национальной филармонии. По ковровой дорожке также прошлась кыргызстанская блогер и актриса Жанар Алиева (@zhanxo), на ней было прозрачное черное платье, что вызвало общественное обсуждение.



«Департамент кинематографии заявляет, что не поддерживает и не принимает действия, направленные против культуры», - говорится в сообщении.

Источник: АКИpress