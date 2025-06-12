Генпрокурор Саудовской Аравии посетил Бишкек

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Генпрокурор Саудовской Аравии посетил Бишкек

В городе Бишкек 11 июня состоялась рабочая встреча генерального прокурора Максата Асаналиева с генеральным прокурором Саудовской Аравии Саудом бин Абдуллой Аль-Муажибом.



Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, стороны обсудили вопросы международного сотрудничества в сфере противодействия транснациональной преступности, экстремизму, терроризму и коррупции. Отмечена высокая значимость развития межведомственного взаимодействия и обмена передовым опытом.



Генпрокуроры подписали Меморандум о сотрудничестве, который предусматривает правовую взаимопомощь, проведение совместных мероприятий по обмену опытом и повышению квалификации сотрудников.



Стороны выразили готовность к расширению партнерства, включая координацию усилий на международных платформах, таких как ООН, Организация исламского сотрудничества и Международная ассоциация прокуроров.

