Отопление и горячая вода подорожали в Кыргызстане с 1 июня 2025 года

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Тарифы на горячее водоснабжение также изменились.

Действующая среднесрочная тарифная политика на тепловую энергию и горячее водоснабжение на 2021-2025 годы предусматривает ежегодное увеличение социальных тарифов на 25 процентов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления тарифного и ценового регулирования департамента по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики Замирбек Маматов.

По его словам, в этой связи с 1 июня 2025-го тарифы для населения с учетом социальной нормы (жилье до 80 квадратных метров) изменены на 25 процентов.

«Тарифы являются социально ориентированными. Разница между тарифом для населения и реальной стоимостью всегда субсидируется государством. Согласно утвержденному плану, ожидаемый размер субсидий составляет около 8 миллиардов сомов, то есть столько средств государство ежегодно субсидирует для обеспечения тепловой энергией и горячей водой наших конечных потребителей», — сказал Замирбек Маматов.

Он отметил, что если у потребителя, абонента «Бишкектеплосети», квартира жилой площадью 100 квадратных метров и он условно потребляет 1 гигакалорию в месяц, то до 80 квадратных метров он будет оплачивать по 1 тысяче 950 сомов за гигакалорию, остальные 20 квадратных метров — по реальной стоимости тепловой энергии (5 тысяч 998 сомов за гигакалорию).

«Тарифы на горячее водоснабжение также изменились. Если ранее за кубометр потребитель «Бишкектеплосети» платил 108 сомов, то после внесенных изменений с 1 июня будет платить по 126 сомов за кубометр, или больше на 18 сомов. Думаю, это несущественно отразится в семейном бюджете наших абонентов», — добавил начальник управления тарифного и ценового регулирования.

Источник: 24.kg