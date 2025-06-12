Мэрия Бишкека объявила аукцион на муниципальные объекты в аренду

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мэрия города Бишкек объявила ряд аукционов на объекты муниципального имущества.

Как они сообщили, принять участие в аукционе можно путем подачи заявок на электронную торговую площадку: https://auctionetp.gov.kg/msu/public/list.xhtml

Так, сегодня, 12 июня, пройдет аукцион по предоставлению в аренду следующих объектов:

-ЛОТ № 11157.1 надземный пешеходный переход возле Аламединского рынка по ул. Курманжан Датка для размещения двух ЛЭД-экранов, общей площадью 180 квадратных метров с двух сторон.

-ЛОТ 11158.1 надземный пешеходный переход возле рынка Мадина по ул. 7 Апреля для установки двух ЛЭД экранов с двух сторон, общей площадью 173 квадратных метров, сроком на три года.

-ЛОТ № 11156.1 Подвальное помещение для занятий спортивными единоборствами по ул. Ибраимова, 108, общей площадью 621 кв.м.

13 июня 2025 года пройдет аукцион по предоставлению в аренду следующих объектов:

-ЛОТ № 11136.1, место в парке Ынтымак-1 под организацию точки быстрого питания и под торговую точку, общей площадью 12 кв.м.

-ЛОТ № 11137.1. место в парке Ынтымак-1 под организацию точки быстрого питания и под торговую точку, общей площадью 12 кв.м.

-ЛОТ № 11138.1 место в парке Ынтымак-1 под организацию точки быстрого питания и под торговую точку, общей площадью 12 кв.м.

-ЛОТ № 11139.1 место в парке Ынтымак-1 под организацию точки быстрого питания и под торговую точку, общей площадью 12 кв.м.

-ЛОТ № 11140.1место в парке Ынтымак-1 под организацию точки быстрого питание и под торговую точку. общей площадью 12 кв.м.

-ЛОТ № 11141.1 место в парке Карагачевая Роща под организацию точки быстрого питания и под торговую точку, общей площадью 12 кв.м.

-ЛОТ № 11142.1 место в парке Адинай для установки закрытого или полузакрытого сооружения, специально приспособленное для учебной и целевой стрельбы из ручного пневматического оружия под точки тир, общей площадью 10 кв.м.

-ЛОТ № 11159.1 место в парке им.М.К.Ататюрка для установки закрытого или полузакрытого сооружения, специально приспособленное для учебной и целевой стрельбы из ручного пневматического оружия под точки тир, общей площадью 10 кв.м.

-ЛОТ № 11160.1 место в парке им.М.К.Ататюрка для установки закрытого или полузакрытого сооружения, специально приспособленное для учебной и целевой стрельбы из ручного пневматического оружия под точки тир, общей площадью 10 кв.м.

-ЛОТ № 11143.1 нежилое помещение, общей площадью 76,60 кв.м. расположенное по адресу Московская №141.

16 июня 2025 года пройдет аукцион по предоставлению в аренду следующих объектов:

- ЛОТ № 11161.1 нежилое помещение, общей площадью 155,5 кв.м. с прилегающим земельным участком 0.418 га, расположенное на бульваре Эркиндик, 53а.

- ЛОТ № 11162.1 земельный участок, площадью 1,1467 га, расположенный по ул. Шопокова (в южной части площади "Победы") под проектирование и строительство подземной многоуровневой автостоянки с объектами социального, культурного и бытового назначения.

- ЛОТ № 11165.1 земельный участок под организацию автостоянки, озеленение и въезда для транспортных средств, общей площадью 0,6392 га, из них 0,1380 га под автостоянку; 0,3308 га под озеленение; 0,1704 га под въезд транспорта во временное пользование на условиях аренды сроком до 24 января 2030 года.

- ЛОТ № 11164.1 земельный участок под организацию автопарковки и озеленение, площадью 0,1167 га, из них 0,0853 га под организацию автостоянки; 0,0314 га под озеленение во временное пользование на условиях аренды сроком до 30 января 2030 года.

17 июня 2025 года пройдет аукцион по предоставлению в аренду следующих объектов:

- ЛОТ № 11163.1 земельный участок под проектирование и строительство детского сада с офисными помещениями площадью 0,06305 га, из них 0,02175 га под проектирование строительство детского сада с офисными помещениями во временное пользование сроком на 5 (пять) лет, 0,0413 га под организацию благоустройства и автостоянки во временное пользование на условиях аренды сроком до 11 февраля 2030 года. Адрес: 12-й мкрн, №30.

- ЛОТ № 11166.1 нежилое здание сроком на 5 лет, общей площадью 1232,3 кв. м. с земельным участком 0,25 га, расположенное по адресу: ул. Фрунзе, 501

20 июня 2025 года пройдет аукцион по предоставлению в аренду следующих объектов:

- ЛОТ № 11167.1 нежилое помещение, общей площадью 60,6 кв.м, расположенное по адресу: Джал-23, дом 12. полуподвальное помещение.

23 июня 2025 года пройдет аукцион по предоставлению в аренду следующих объектов:

- ЛОТ № 11168.1 земельный участок, общей площадью 0,072 га, расположенное по адресу: г.Бишкек, Фрунзе №370/1.