На таможне «Манас» выявили нарушение на 4.3 млн сомов при ввозе самолета из ОАЭ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Сумма нанесенного государству ущерба составила 4.3 млн сомов.

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможни «Манас» выявили факт несоблюдения таможенных требований при оформлении воздушного судна ИЛ-76 ТД, ввезенного из Шарджи (ОАЭ) в адрес ОсОО «А.С.».

В ходе досмотра самолета, оформленного на реэкспорт, установлено несоответствие серийных номеров двигателей. Как выяснилось, двигатели были заменены без уведомления таможенных органов, что нарушает требования статьи 222 Таможенного кодекса ЕАЭС — временно ввезенные транспортные средства должны сохраняться в первоначальном состоянии.

По итогам проверки сумма нанесенного государству ущерба составила 4.3 млн сомов. Ущерб был возмещен в полном объеме, уголовное дело не было заведено. Материалы дела направлены в следственное управление Таможенной службы для дальнейшего рассмотрения.