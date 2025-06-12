Как Бишкекская ТЭЦ готовится к осенне-зимнему периоду 2025–2026 годов, рассказали в мэрии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мероприятия выполняются в соответствии с утвержденным графиком и находятся на контроле.
На Бишкекской ТЭЦ продолжаются плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2025–2026 годов. Основная цель — обеспечить надежное и бесперебойное тепло- и электроснабжение столицы. Об этом сообщили в мэрии.
На сегодняшний день:
- в работе находятся три котлоагрегата и два турбоагрегата;
- в ремонте — восемь котлоагрегатов, три турбоагрегата и блоки №3 и №4;
- в резерве — четыре котлоагрегата и два турбоагрегата.
В 2025 году предусмотрены следующие работы:
- средний ремонт котлоагрегатов №22;
- текущий ремонт котлоагрегатов №12, 18, 20, 24;
- завершение ремонта котлоагрегата №13 и текущего ремонта №10 (перешел с 2024 года).
По турбинному оборудованию:
- капитальный ремонт турбоагрегата №7;
- текущий ремонт турбоагрегатов №5, 8, 10, 11;
- завершение капитального ремонта турбоагрегатов №6 и №9 (переход с 2024 года);
- текущий ремонт энергетических блоков №3 и №4;
- работы по теплофикационному оборудованию.
Мэрия отмечает, что мероприятия выполняются в соответствии с утвержденным графиком и находятся на контроле.