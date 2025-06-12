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Как Бишкекская ТЭЦ готовится к осенне-зимнему периоду 2025–2026 годов, рассказали в мэрии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мероприятия выполняются в соответствии с утвержденным графиком и находятся на контроле.

На Бишкекской ТЭЦ продолжаются плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2025–2026 годов. Основная цель — обеспечить надежное и бесперебойное тепло- и электроснабжение столицы. Об этом сообщили в мэрии.

На сегодняшний день:

  • в работе находятся три котлоагрегата и два турбоагрегата;
  • в ремонте — восемь котлоагрегатов, три турбоагрегата и блоки №3 и №4;
  • в резерве — четыре котлоагрегата и два турбоагрегата.

В 2025 году предусмотрены следующие работы:

  • средний ремонт котлоагрегатов №22;
  • текущий ремонт котлоагрегатов №12, 18, 20, 24;
  • завершение ремонта котлоагрегата №13 и текущего ремонта №10 (перешел с 2024 года).

По турбинному оборудованию:

  • капитальный ремонт турбоагрегата №7;
  • текущий ремонт турбоагрегатов №5, 8, 10, 11;
  • завершение капитального ремонта турбоагрегатов №6 и №9 (переход с 2024 года);
  • текущий ремонт энергетических блоков №3 и №4;
  • работы по теплофикационному оборудованию.
Мэрия отмечает, что мероприятия выполняются в соответствии с утвержденным графиком и находятся на контроле.
           