В Бишкеке врачи без операции извлекли монету из желудка ребенка

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Процедура прошла без хирургического вмешательства.

Врачи Национального центра охраны материнства и детства извлекли из желудка 8-летнего ребенка 10-сомовую монету с помощью нового эндоскопа. Об этом сообщил Минздрав.



Процедура прошла без хирургического вмешательства. По словам хирурга-эндоскописта Кубанычбека Раззакова, с подобными случаями центр принимает 3-4 ребенка в неделю.



Эндоскоп поступил в Центр при поддержке заместителя председателя Кабинета министров — главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

