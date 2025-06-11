Пятеро несовершеннолетних кыргызстанцев были возвращены на родину из России

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Минтруда придаёт особое значение обеспечению прав и безопасности несовершеннолетних граждан.

Министерство труда, социального обеспечения и миграции в сотрудничестве с посольством Кыргызстана в России организовало возвращение на родину пятерых несовершеннолетних граждан, оставшихся без попечения родителей.

По данным ведомства, из возвращённых детей трое были переданы под опеку близким родственникам. Остальные временно размещены в специализированное детское учреждение в Бишкеке. В настоящее время сотрудники территориальных подразделений министерства проводят работу по воссоединению детей с их биологическими семьями.

Минтруда придаёт особое значение обеспечению прав и безопасности несовершеннолетних граждан. В этой связи ведётся активное сотрудничество с международными организациями, дипломатическими и консульскими учреждениями с целью защиты интересов детей за рубежом.