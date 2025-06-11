ГКНБ начал спецоперацию «Нелегал-2025»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По указанию председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева 11 июня начата спецоперация «Нелегал-2025», сообщили в пресс-службе ГКНБ.



В комитете отметили, что даже во время льготного периода для легализации иностранцев, приехавших в Кыргызстан с нарушениями, были выявлены нелегальные мигранты.



Нарушителей доставили в фильтрационный центр и передали Службе по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД.



ГКНБ призывает работодателей и приглашающих сторон предпринять меры по добровольному выезду иностранных нарушителей за пределы страны.

