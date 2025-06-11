На Таш-Кумырской ГЭС к октябрю 2025 года обновят три гидроагрегата

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Все мероприятия завершат к концу октября 2025 года.

В 2025 году на Таш-Кумырской ГЭС, филиале ОАО «Электрические станции», запланирован капитальный и текущий ремонт трех гидроагрегатов. Об этом сообщили в Минэнерго КР.

Специалисты также обновят трансформаторы всех уровней напряжения, включая оборудование главной генераторной схемы напряжения, проведут замену и техобслуживание высоковольтных выключателей, включая серию «Кристалл».

В план также входят:

модернизация трансформаторов тока,

ремонт распределительных устройств и шинопроводов 220 кВ,

обслуживание систем связи и релейной защиты.

Все мероприятия завершат к концу октября 2025 года.

Ожидается, что это позволит Таш-Кумырской ГЭС стабильно пройти предстоящий осенне-зимний период и обеспечит бесперебойную подачу электроэнергии в условиях роста нагрузки на энергосистему.