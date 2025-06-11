ГКНБ вернул государству детский сад и полгектара земли в Сокулукском районе

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Государственный комитет национальной безопасности КР вернул на баланс государства здание детского сада и прилегающий земельный участок в Сокулукском районе Чуйской области.

Речь идет о типовом двухэтажном здании площадью 983 квадратных метра, расположенном в селе Маловодном Кун-Тууйского айыл окмоту. В 2002 году здание было передано в частную собственность, а в 2004-м участок площадью более 5 тысяч квадратных метров также был закреплен за частным лицом.

В ГКНБ подчеркнули, что приватизация социального объекта нарушала нормы указа президента от 16 февраля 1995 года и постановления правительства от 9 октября того же года. Согласно этим документам, объекты социальной инфраструктуры, включая детские дошкольные учреждения, не подлежали приватизации — даже предприятиями с государственной долей.

После разбирательств собственник добровольно вернул детский сад государству. Передача состоялась 9 июня.

В ГКНБ добавили, что объект на момент возврата не функционировал. Сейчас рассматривается вопрос его восстановления и использовании по назначению — для предоставления дошкольного образования детям.