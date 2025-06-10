В Нарынской области на ЛЭП заменят более 9 тысяч изоляторов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Уже отремонтировано 326 км линий.

Нарынское предприятие электрических сетей в 2025 году планирует заменить 9 225 старых изоляторов на новые. На сегодняшний день уже обновлено 1 846. Об этом сообщили в Минэнерго.

Ведомство обслуживает высоковольтные линии напряжением 35/110/220/500 кВ общей протяженностью 1 992 км. По годовому плану текущий ремонт охватит 1 808 км, капитальный — 198.8 км. Уже отремонтировано 326 км линий.

Для предотвращения коротких замыканий и аварий из-за птиц планируют установить 400 защитных устройств. Сейчас работы идут на линии 110 кВ «АГЭС–Ак-Кыя», где заменят 583 изолятора.

Также проводится обрезка деревьев, обновление маркировок и укрепление соединений. В рамках капитального строительства планируется протянуть новую линию от подстанции «Талды-Суу» с установкой современных опор.