На месте общежития КНУ в Бишкеке построят 16-этажный комплекс за 1.38 млрд сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Общая стоимость проекта составляет 1 млрд 379.82 млн сомов.

В Бишкеке на месте законсервированного пятиэтажного общежития №4 Кыргызского национального университета (КНУ) имени Жусупа Баласагына по проспекту Манаса, 70 начнется строительство нового 16-этажного многофункционального комплекса. Об этом сообщает администрация вуза.

По данным университета, общая стоимость проекта составляет 1 млрд 379.82 млн сомов. Подрядчиком выступит компания ОсОО «Бай Таш», выбранная по итогам открытого тендера.

Решение о сносе здания было принято после проведения трех технических обследований — в 2011, 2022 и 2025 годах. Согласно заключению комиссии под председательством вице-мэра Бишкека Азамата Кадырова, здание 1963 года постройки с физическим износом конструкций и инженерных систем признано непригодным для эксплуатации и подлежащим сносу. Ученый совет КНУ утвердил концепцию строительства нового здания 17 января 2025 года.

По информации проректора по хозяйственной части КНУ Бакытбека Айтахунова, строительство будет профинансировано из двух источников: 500 млн сомов — собственные средства университета, еще 879.8 млн сомов — средства Стабилизационного фонда КР. Срок завершения работ — полтора-два года. Проект входит в масштабную программу обновления инфраструктуры к 100-летию университета.

Общая площадь комплекса составит более 16 тысяч м². В здании разместятся учебные аудитории, лаборатории, музей КНУ, конференц-залы, амфитеатр на 600 мест, круглосуточная библиотека на 200 мест, спортивный и медицинский блоки. Проект предусматривает наличие оранжереи, обсерватории и зон отдыха. На первом этаже расположатся детский сад на 60 мест.

Жилая часть будет включать общежитие и гостиничные номера. В составе инфраструктуры предусмотрен двухуровневый подземный паркинг на 60 машиномест и открытая парковка на 30 мест. На 3, 7 и 15 этажах появятся кафе быстрого питания на 150–200 посадочных мест.

Источник: economist.kg