Государству вернули земли в Джалал-Абадской области на 2 млрд сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В Джалал-Абадской области государству на добровольной основе возвращены порядка 12 гектаров земель на сумму более 2 млрд сомов.

В спецслужбе рассказали о возвращенных объектах.

Сузакский район

Рынок «Жума базар» с земельным участком 1,65 гектара, относящимся к землям общего пользования, ранее незаконно выведенных в частную собственность. Его владельцы сдавали в аренду торговые места без инфраструктуры стихийным торговцам, что приводило к заторам и недовольству местных жителей. Сейчас на участке органы местного самоуправления начали строительство современного муниципального рынка.

Базар-Коргонский район

Здания и сооружения межхозяйственной строительной организации с земельным участком 2,8 гектара и кооператив «Бабур» с земельным участком 1,8 гектара, также незаконно выведенных в частную собственность. На указанных земельных участках начато строительство домов по программе Государственной ипотечной компании.

Ала-Букинский район

Территория ремонтно-технического предприятия с земельным участком 1,3 гектара. На указанном земельном участке планируется строительство войсковой части Пограничной службы КР.

Аксыйский район

Территория автотранспортного предприятия с земельным участком 2 гектара, гаражи мэрии города Кербена с земельным участком 1,4 гектара, питомник с земельным участком 1 гектар. Также возвращены незаконно выделенные земельные участки под строительство частных домов и коммерческих объектов на территории стадиона «Кербен». Сейчас на этом месте строят футбольный стадион по стандартам ФИФА.

Город Таш-Кумыр

Земельный участок 1,5 гектара на территории завода «Кристалл». На нем планируют построить производственные цеха по выпуску строительных материалов.