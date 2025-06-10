В Бишкеке 160 женщин доставили в милицию за три дня рейда «Притон»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Профилактические мероприятия продолжаются.

В Бишкеке за три дня рейда «Притон» в милицию доставили 160 женщин. Об этом сообщает пресс-служба главного управления внутренних дел столицы.

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Отмечается, что сотрудники УУР ГУВД Бишкека провели рейд для выявления притонов, которые нарушают общественные нормы нравственности и представляют угрозу общественному порядку. Были проверены развлекательные заведения, квартиры, сауны и салоны, предоставляющие услуги боди-массажа.

За три дня в милицию были доставлены 160 женщин и девушек, среди которых семеро работали в салонах боди-массажа. В отношении 50 женщин были составлены административные протоколы, а также решением суда за оказание интимных услуг девушек арестовали на трое суток. Общая сумма штрафов составила 300 тысяч сомов.

Кроме этого, около 60 владельцев саун и гостиниц были доставлены в районные управления внутренних дел, где были взяты письменные обязательства о ведении предпринимательской деятельности в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики. Профилактические мероприятия продолжаются.