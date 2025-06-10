Беспорядки в Лос-Анджелесе. МИД обратился к кыргызстанцам

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Граждан просят соблюдать повышенные меры предосторожности
В связи с продолжающимися беспорядками в городе Лос-Анджелес (штат Калифорния, США) Министерство иностранных дел КР настоятельно рекомендует гражданам Кыргызстана, находящимся на территории штата, соблюдать повышенные меры предосторожности.
С целью обеспечения личной безопасности гражданам рекомендуется:
- избегать посещения районов, где зафиксированы или возможны беспорядки;
- воздержаться от нахождения в местах массового скопления людей;
- не участвовать в митингах, демонстрациях и других массовых мероприятиях.
В МИД отметили, что по имеющейся информации, случаев задержания граждан Кыргызской Республики в настоящее время не зафиксировано.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, кыргызстанцев просят незамедлительно обращаться в Генеральное консульство КР в городе Чикаго по следующим телефонам горячей линии: +1 (312) 929 34 42; +1 (312) 994 24 16.