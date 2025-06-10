В Бишкеке выявлены случаи незаконного ношения оружия

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Общая сумма штрафов составила 30 000 сомов.

В Бишкеке милиция провела рейд "Арсенал" направленный на контроль за использованием служебного, гражданского оружия и боеприпасов, а также за контролем работы мастерских, осуществляющих ремонт оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Проведена проверка организаций и частных охранных компаний на предмет соблюдения требований к хранению и использованию оружия. имеющих зарегистрированное оружие, на предмет наличия разрешительных документов и соблюдения правил ношения оружия.

По результатам проверки в отношении руководителей частных охранных предприятий было составлено 10 протоколов об административных правонарушениях на основании Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 30 000 сомов.

Кроме того, были выявлены нарушения, предусмотренные статьей 268 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (незаконное ношение оружия). Материалы переданы в Следственную службу.