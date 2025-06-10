ГКНБ вернул на госбаланс рисовую плантацию общей площадью 120 га

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Государству возвращены земельные угодья в селе Ак-Турпак Кадамжайского района общей площадью 120 га.



По данным ГКНБ, установлен факт незаконного вывода на долгосрочную аренду рисовой плантации общей площадью 120 га юридическими лицами. Плантация расположена на территории села Ак-Турпак Кадамжайского района Баткенской области.



«Принятыми в рамках законодательства мерами владельцем на добровольной основе возвращены в госучреждение "Кадамжайское районное управление аграрного развития Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР" земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью 120 га», — говорится в сообщении.



ГКНБ продолжает соответствующие проверочные мероприятия по выявлению аналогичных фактов.

